Türkiye Gazetesi

Türkiye’de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Zonguldak Kdz Ereğli Ormanlı Beldesi Toyfanlı köyündeki bir evin kümesinde görüldü. Toyfanlı köyünde yaşayan Necati Kurt’un tavukları beslediği kümesin havalandırma bölümünden yaban kedisi girdi. Sabah saatlerinde yem vermek için Kümese giden Necati Kurt, tavuklarını telef olmuş halde buldu. Kümeste yaban kedisi olduğu gören Kurt, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine veteriner eşliğinde gelen yetkililer, yaban kediyi uyutularak uzak bir bölgeye salındı.

KÜMES HAYVANLARI İLE BESLENİYORLAR



Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü İdris Tetik, "Yaban kedisi insanlara yaklaşmaz, ormanlarda yaşar. Ormanlarda yoğun kar olması nedeniyle yem bulamayınca yol kenarlarına kadar inmiş. Kümeslere saldırıp tavşan, tavuk hatta evcil kediler ile beslenir" dedi.



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