Türkiye Gazetesi

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.H.K. yönetimindeki 64 NK 677 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kavşağında M.T. kontrolündeki 64 AG 294 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.



BBP Lideri Destici Kırıkkale’de kaza geçirdi Kırıkkale'de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı, yola fırlayan köpeğe çarptı.



Bursa’da feci kaza: Sıkıştıkları kamyonda yanarak can verdiler Bursa’da kontrolden çıkan et yüklü kamyon önce bariyerlere daha sonra da trafik tabelaların direğine çarptı. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu çarpmanın etkisiyle araçtan fırlarken kamyonun yatak kısmında bulunan iki kişi alev alan kamyonun içinde sıkıştıkları yerde can verdi.