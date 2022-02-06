Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 13 kişi hastanelik oldu. Kaza, gece geç saatlerinde Siverek-Çermik karayolu 5’inci kilometresinde yaşandı. Bahri A. İdaresinde ki 63 ABB 623 plakalı minibüs ile Serzat A. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza her 2 araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralanırken, araçlarda ağır hasar meydana geldi.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle Siverek-Çermik karayolu bir müddet trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle kara yolu tekrardan trafiğe açıldı.



Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var Sivas'ın Gürun ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.



Torunlarını doktora götürmek istemişlerdi, feci kazada öldüler Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden karı-kocanın 5 yaşındaki torunlarını götürdükleri hastaneden dönerken kaza yaptıkları belirlendi.