Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yoğun mentol ve nane kokusuyla doğal bir ürün olarak karşımıza çıkan, yapısıyla da muma benzeyen bu ürün migrenin yanı sıra eklem ağrılarının hafiflemesine de yardımcı oluyor. Ağrınızın başlayacağını hissettiğiniz an su yardımıyla ıslatacağınız migren taşını şakaklarınıza, ensenize ve alnınıza sürerseniz etkisi çok daha yüksek olacaktır. Kullanım kolaylığıyla ön plana çıkan migren taşından, ilaca başvurmadan önce ağrınızın daha dayanabilir olması için yararlanabilirsiniz.

Bu belirtiler varsa dikkat! Migren çocuklarda da görülüyor Nöroloji uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, migren hastalığının yetişkinlere özgü olmadığını ve çocuklarda da görülebileceğini söyleyerek belirtiler konusunda uyardı.

Migren ağrısına çözüm umudu Laboratuvar çalışmalarıyla migren ağrısının başlamasında ve devam etmesinde beyindeki iltihaplanma benzeri durumun önemli rolü olduğunu ortaya koyan Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun’un araştırmaları, ağrıyı başlamadan önleyebilecek yeni ilaçlar geliştirilmesinde yol gösterecek.