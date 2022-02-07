Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ VAR

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü hava sıcaklığı düşecek

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

Kar geri geliyor: Meteoroloji tarih vererek uyardı, tüm yurtta etkili olacak Meteoroloji hava durum tahmin raporuna göre; bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak, Artvin, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. Yeni hafta ile birlikte batı bölgelerde başlayan sağanak ise ilerleyen günlerde doğu bölgelerde ve tüm yurtta kuvvetli kar yağışına dönüşecek.

Meteoroloji'den 3 kente kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine ise çığ tehlikesi bulunuyor.