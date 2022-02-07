Türkiye Gazetesi

Ereğli’den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir (34) idaresindeki otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı.

EŞİ VE 3 ÇOCUĞU YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şarampole takla atan otomobil

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan baba Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, 2 ölü var Denizli’de meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontörlünden çıkan otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki kişi canından öldü.

Bursa’da feci kaza: Sıkıştıkları kamyonda yanarak can verdiler Bursa’da kontrolden çıkan et yüklü kamyon önce bariyerlere daha sonra da trafik tabelaların direğine çarptı. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu çarpmanın etkisiyle araçtan fırlarken kamyonun yatak kısmında bulunan iki kişi alev alan kamyonun içinde sıkıştıkları yerde can verdi.