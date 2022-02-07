Türkiye Gazetesi

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve İstanbul’da nadiren de gözüken su samuru, İstanbul'un en kalabalık sahilinde Eminönü'nde görüntülendi.

Şehrin en kalabalık noktalarından birisi olan Eminönü sahilinde drone pilotluğu yapan Arda Ertuğrul, işe giderken sahilde gördüğü su samurunu cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Bir süre peşinden koşarak su samurunu görüntüleyen Ertuğrul, daha önce şehirde böyle bir hayvan görmediğini vurguladı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında hızla uzaklaşan su samuru bir iskelenin ayaklarının altına doğru girip gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan su samuru Eminönü sahilinde görüntülendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'İSTANBUL'DA İLK DEFA BÖYLE BİR HAYVAN GÖRÜYORUZ'

Boğazda gezi düzenleyen özel bir vapurda drone pilotu olarak çalışan Arda Ertuğrul, Görev yaptığı geminin iskeleye yanaşmasını beklerken, bir anda karşısına ilk bakışta kedi veya büyük bir fare olduğunu düşündüğü bir hayvan çıktığını, dikkatli baktığında ise su samuru olduğunu gördüğünü belirtti ve "Görüntülemek için peşinden bir süre koştum sevmek istedim. Biraz daha yakından görmeye çalıştım. Peşinden koştum ama maalesef durmadı. İlk defa İstanbul’da böyle bir hayvan görüyoruz. Şehir içinde bu tarz hayvanlarla karşılaşmıyoruz. Bizimde ilgimizi çekti. Bizden kaçtı maalesef durdurup sevemedik” dedi.

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