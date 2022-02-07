Türkiye Gazetesi

Balık ağı ile yeni yakalanan turna balığının 88 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

KİLOSU 50 LİRADAN SATIŞA SUNULDU

Kahta ilçesine bağlı Güzelek Köyü civarında Atatürk Baraj Gölü’nde balıkçı Zekeriya Aydın ve İrfan Aşuk’un bağlık ağına yakalanan dev turna bağlığı, Kahta’da bulunan bir balıkçıya getirildi. Balıkçı tezgahında sergilenen balık, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Yakalanan turna balığının kilosu 50 liradan satışa sunulduğu öğrenildi.

Balık fiyatları düşüyor! 3 çeşidi 15 lira Türkiye'de enflasyon balık tezgahlarına uğramadı. Samsun'da barbun, istavrit ve mezgidin kilosu 15 TL’den, hamsinin ise 25 TL’den satılıyor.

Balıkçılar bile şaşırdı: Son 20 yıldır böyle balık satmadık Yoğun kar nedeniyle evlerine kapanan ve güneşin yüzünü göstermesiyle sokağa çıkan Samsunlular, balıkçı tezgahlarına hücum etti. Balıkçılar, "Son 20 yıldır böyle balık satmadık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.