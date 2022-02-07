Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dünya evine giren bir çiftin gelin arabasına yazdırdıkları yazı herkesi şaşırttı. Koronavirüs salgını döneminde, evlenen bir çift Ümraniye’de düğün konvoyunda gelin arabasının arkasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı yerine koronavirüs aşılarına dikkat çeken bir yazı yazdı.

NE SINOVAC NE BIONTECH SANA VURULDUM BİRTECH

Aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği İstanbul’da evlenen çift, gelin arabası yazısında Türkiye’de kullanılan koronavirüs aşılarından Sinovac ile Biontech’e yer verdi. Evlenen çift gelin arabasının arka camına “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazdırdı. Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını gülümsetirken aşı yaptırmayanları ise düşündürdü.

Bursa’da bir gelin arabasına ise “Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma” yazılmıştı.