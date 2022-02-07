Türkiye Gazetesi

Ümraniye Site Mahallesi Karabük Sokak içerisinde bulunan bir inşaat alanındaki konteynerlarda yangın meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında bulunan 8 konteyner elektrik kontağından oluşan yangın sonrası alev alev yandı. Alevleri gören şantiye çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KONTEYNERDA İŞÇİ BULUNMUYORDU

Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin kısa sürede sardığı konteynırlarda o esnada işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Öte yandan alevlerin konteynerları sardığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

ALEVLERİ GÖRDÜK

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Cumali Baybars, "Sahada çalışıyorduk. Alevleri gördük. Elektrik kontağında sorun oldu sanırım. 8 tane konteyner yandı. İtfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.

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