Türkiye Gazetesi

Kadın cinayetlerine her geçen gün birisi daha eklenirken bu kez bir kadın öldürülmekten son anda kurtuldu. Çorum'da Mahmut Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin ikamet ettiği evine gitti. Sokakta eski eşler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.

Mahmut Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'nin kafasına vurarak başından yara almasına neden oldu.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç'yi gözaltına aldı.

Öldürülmekten son anda kurtulan yaralanan kadın ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kadın cinayeti daha... Boşanmak istedi canından oldu Samsun'da şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak isteyen kadın, kocasının bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

Bursa'daki kadın cinayetinde yürek yakan detay Bursa Yıldırım'da oturan Hibetullah el Muhammed el Nasır, kocası tarafından öldürüldü. El Nasır ile görüntülü görüşmek isteyen Suriye'deki annesi, 10 yıldır yan yana gelemediği kızının cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Bir kadın cinayeti daha! 500 lira nafaka ödememek için dehşeti yaşattı Gaziantep'te başanma davası süren kadının 500 lira nafaka talep etmesini kabullenemeyen cani koca, talihsiz kadını 12 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı.