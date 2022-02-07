Türkiye Gazetesi

Dün 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler, Mahallesi Canay Sokak'ta oturdukları apartman dairesinde tartışmaya başlayan Ö.T. isimli şahıs hemşire olan eşi C.T.'yi silahla yaraladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İNTİHAR ETTİ

Eşini silahla yaralayan Ö.T. ise aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan genç kadını hastaneye kaldırırken Ö.T. ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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