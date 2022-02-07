Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf, aldığı yorumlarla gündem oldu. İnternetten yemek siparişi veren bir vatandaş, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yazdı. Restoranın verdiği cevap ise gündem oldu.

LAHMACUNUN TADINI BEĞENMEDİ

İnternetten sipariş veren vatandaş, yemeği beğenmeyince yorum kısmına, "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diye yazdı. Aynı zamanda hıza 10, servise 7 puan veren vatandaşlar, lezzeti de 1'de bıraktı.

Restoranın ilginç cevabı.

RESTORANDAN İLGİNÇ CEVAP

Restoran ise gelen yoruma verdiği cevapla gündem oldu. Lahmacun yiyen vatandaşın koronavirüse yakalandığını ve tat alamadığını ima eden restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" cevabını verdi.