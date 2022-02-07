Türkiye Gazetesi

Sivas'ta günlerdir yağan kar, hayatı durma noktasına getirdi. Ekipler, kardan kapanan yolları açmaya çalışırken köylerde yaşayanlar mağdur oldu. Zara ilçesine bağlı Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi.

Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı

KIZAKLA MEZARLIĞA TAŞIYABİLDİ

Vatandaşlar, tabutları ilkel kızakla mezarlığa taşıyabildi.

Tabut içinden iki kaçak mülteci çıktı Meksika'dan ABD'ye kanun dışı göçmek isteyen iki Meksikalının 'tabut' oyunu sınır ajanları tarafından bozuldu.

Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı Sakarya’nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğun cenaze namazları Kocaeli’nin Derince ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde, hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Eslem ve ablası ise aynı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.