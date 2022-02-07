Türkiye Gazetesi

Koyunlar, bahar yaklaşmasına yakın doğum yapıyor. Bu sebeple yeni doğan kuzular, ilkbaharın habercisi olarak görülüyor. Şubatın ilk haftasından itibaren yetiştiricilerin zorlu mesaisi başlıyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde yaşayan Ferhan Güler de bu meşakkatli ama güzel serüven için kolları sıvadı. Güler'in ağılında her gün ikişer tane kuzu doğuyor. Minik kuzular, dünyaya henüz yeni gelmesine rağmen onlarca koyunun arasından annesini bulup emiyor.

NE GECE NE GÜNDÜZ UYUMUYORUZ

Bu süreçte kuzuları adeta bir bebek gibi davranan Ferhan Güler "Yaklaşık bir aydır ne gece ne de gündüz uyumuyoruz. Kuzulara bakıyoruz, çünkü doğumları birebir takip etmek zorundayız. Hayvanlarımızın yüzde 80’i şu an doğum yaptı. Her gün sabaha doğru 05.00’te kalkıp yemliyoruz. Günde iki defa kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz" dedi.

Yetiştiricileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, 2022 yılının ilk kuzularının doğmaya başladığını belirterek "Yetiştiricilerimizin zorlu süreci başladı. Bu doğumlar nisan sonuna kadar devam eder. Zorlu bir süreç, bazı geceler hiç yatmıyorlar, hayvan doğum yaptıktan sonra mutlaka yanında olunması gerekiyor" diye konuştu.

Akın, doğum sonrası kuzu kayıplarının en aza indirilmesi adına ise gerekli aşı desteklerinin sürdüğünü dile getirdi. Akın, bu sene kışın sert geçtiğini de sözlerine ekledi.

Bu kuzunun 5 ayağı var, görenler inanamıyor Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde doğan 5 ayaklı kuzu, görenleri şaşkına çevirdi.

Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti! Gerçek ortaya çıkınca takdir topladı Sürü sahibi olan bir kişi, annesi ölen kuzunun başka bir koyun tarafından benimsenmesi için sıra dışı bir yöneteme başvurdu. Ölen kuzudan kestiği bir deri parçasını, annesi ölen kuzunun üzerine bağlayan sürü sahibi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, tepkiler üst üste geldi. Sonradan olanlar ortaya çıkınca sürü sahibi herkes tarafından takdir edildi.