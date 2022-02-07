Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, tarlaları ve seraları olumsuz etkilendi. Sebzelerin fiyatları yüzde 50 oranında artarken, pazarlarda ıspanağın kilosu 10 lira, pırasanın 7 lira, havuç 7 lira, biber 15 lira, çeri domates 20 lira, kıvırcık 8 lira, maydanoz 5 lira ve salatalık 20 liradan satılıyor.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 90'I YANDI

Pazarcı esnafı Mahmut Kalender, "Havalar soğuk olduğu için ürünlerin yüzde 90’ı yandı. Ürünler ya çürüyor ya da yanıyor, bu da fiyatlara yansıyor. Getirebildiğimiz ürünlerin de fiyatları yüksek oluyor. Seralarda don yaşandığı için çiftçi ürünleri toplayamadı. Toplanamayan ürünler toprak üstünde yandı. Dereotu şu anda yok gibi bir şey, çok az üretiliyor. Şu anda fiyatı en fazla artan ürünler karnabahar, lahana, domates ve salatalık oldu" ifadelerini kullandı.



Pazarda sebze fiyatları adeta cep yakıyor

HAVALAR ISINIRSA FİYATLAR DÜŞER

Soğuk havalardan dolayı çiftçilerin seralara giremediğini belirten pazarcı esnafı Volkan Yaman, "Don olayı yaşandığı için çiftçiler tarlaya giremedi, bu yüzdende ürünler toplanamadı, bu da fiyatlara yansıdı. Havaların sıcaklığı bu şekilde artmaya devam ederse 2-3 hafta içerisinde fiyatlar düşebilir. Kıvırcık 5-6 lira arasındaydı, don olaylarından sonra 8 liraya yükseldi. Yerinde 3 liraya aldığımız havuç şu anda 8 liraya yükseldi" şeklinde konuştu.

YÜZDE 100'E YAKIN ARTIŞ

Fiyatların cep yaktığını belirten müşteri Mustafa Aslanoğlu, "Eve gereken her şeyi almaya çalışıyorum. Kar yağdığından beri yaşanan don olayları fiyatları çok etkilemiş. Sebzelerin fiyatları neredeyse yüzde 100 artmış durumda. 2.5 liraya aldığım maydanoz şu anda 5 lira olmuş" dedi.

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