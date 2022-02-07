Türkiye Gazetesi

Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 2012 yılında "Kamkatın (Fortunellamargarita) Mutasyon Islahı Yoluyla Geliştirilmesi' projesi hazırlandı. Bu kapsamda tüketim dışında süs bitkisi olarak kullanılması amacı ile kamkatın ıslah çalışması yapıldı.

2012 yılında başlayan Kamkat ıslahı enstitü tarafından 3 hedef belirlendi ve geliştirme çalışması yapılarak sona erdi. İlk aşamada yeme kalitesi yüksek, ikinci aşamada reçeli yapılması için uygun çeşit, üçüncü aşamada ise üzerinde meyvesi daha fazla duracak süs bitkisi geliştirildi.

Kilogram fiyatının 20-25 TL arasında satılan Kamkat meyvesi ekonomik olarak da ciddi kazanç sağlıyor.

3 özelliği geliştirilen 2 çeşit aday için ise Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne başvurularak onay süreci başlatıldı. Öte yandan yetişmiş bir ağacın 20 kilograma kadar ürün veriyor.

SÜS BİTKİSİ OLARAK DA KULLANILIYOR

Kurum olarak ana görevlerinden bir tanesinin de turunçgiller konusunda çalışma yapmak olduğunu dile getiren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, Kamkat meyvesinin Turunçgil türleri içerisinde önemli bir tür olduğunu belirtirken meyvenin iki özelliği olduğunu söyledi.

Keleş " Bir tanesi kabuğu ile yenilebilen bir turunçgil türü olması, ikincisi ise süs bitkisi olarak da kullanılıyor olmasıdır. Bu iki özelliğinden dolayı diğer turunçgil türlerinden ayrılmaktadır. Bilindiği gibi meyvesi küçük, kabuğu ile birlikte yeniyor. Hepimizin bildiği gibi turunçgilin kabuğu oldukça faydalı, çünkü vitamin, antioksidan değerleri bakımından çok yüksek değerlere sahiptir. İkinci özelliği ise bunu saksıya aldığımızda istediğimiz gibi taçlandırabildiğimiz süs bitkisi oluyor. Enstitü olarak biz de bu özelliklerinden dolayı ıslah programı oluşturduk” dedi.

SOĞUK HAVADA DAHA GÜZEL TAT VERİYOR

Kamkatta ıslah programı kapsamında 3 tane hedefleri olduğuna değinen Doç.Dr. Keleş,” Bir tanesi yeme kalitesi yönünden üstün özelliklere sahip çeşit geliştirmek. İkincisi reçel, kamkat reçeli yapılmasına uygun çeşit geliştirilmesi. Üçüncüsü ve bizim için en önemlisi ise kompak yapılı süs bitkisi olması." ifadelerini kullandı.

Kamkat meyvesinin diğer meyvelere göre soğuğa daha dayanıklı olduğunu belirten Keleş, "abi ki bir sert çekirdekliler gibi değil. Diğer turunçgil türlerine baktığımız zaman toleranttır. Hatta bu soğuklar olduğu zaman kamkatın meyvesi daha da güzel aroma, renk ve tat almaktadır” dedi.

İTALYANLAR TALEP ETTİ

Kamkat ıslahı konusunda çalışan ender ülkelerden biri olduklarına dikkat çeken Keleş, ”Bundan dolayı da geliştirmiş olduğumuz çeşit adaylarımızı İtalya Süs Bitkisi Kooperatifi yetkilileri gelip burada yerinde gördüler, onunla ilgili olarak da sözlü olarak taleplerini bildirdiler. Tescilini almadığımız için onların taleplerine cevap veremedik." dedi ve ekledi:

Biliyorsunuz dış mekan süs bitkileri konusunda en önemli ülkelerden biri İtalya'dır. Hem yetiştiricilik açısından, hem bu işin ticareti açısından, hem bu işi bilimsel yapması açısından, özellikle İtalyanların bizdeki çeşit adaylarını istemiş olması çok önemlidir.

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