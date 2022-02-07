Türkiye Gazetesi

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada ana yolda hızla ilerleyen otomobillerin arasından karşıya geçmek isteyen iki kişi üst geçit yerine ana yola atlayınca ortalık savaş alanına döndü.

Yayalardan biri karşıya geçtiği sırada onu fark edip çarpmamak için ani fren yapan bir otomobile arkasından gelen hafif ticari araç, sonrasında başka bir otomobil çarptı.

9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil bu istikamette bulunan iki otomobille daha çarpıştı. 9 aracın karıştığı kazada, Bursa-Ankara yolunda trafik çift taraflı kontrollü şekilde sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'da üst geçit yerine ana yolu kullanarak karşıya geçen iki kişi 9 aracın birbirine girerek sürücülerin yaralanmasına sebep oldu.

POLİS OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATTI

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaların ise hemen yanında bulunan üst geçit yerine, yaya geçişinin yasak olduğu yoldan karşıya geçmesiyle oluşan kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

Kazaya sebep olan yayalar ise hiç bir şey olmamış gibi ortadan kaybolurken kazada yaralanan sürücülerin ilk tedavisi olay yerinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldılar.

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