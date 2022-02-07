Türkiye Gazetesi

Eskişehir’deki koronavirüs vakalarında üç hafta önce yaşanan yükselişin ardından, aşılanmanın da etkisiyle başlayan düşüş sürüyor.

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 Ocak’ta açıkladığı verilerde, Eskişehir vaka yoğunluğu en yüksek iller arasında yer alırken, 100 bin kişide bin 359 koronavirüs vakası görülmüştü. Yine Bakan Koca tarafından 24 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre vaka artışı devam ederken, 100 bin kişide bin 427 koronavirüs vakası sayısıyla Eskişehir zirveyi gördü. Birkaç hafta önce en çok vaka görülen ilk 10 il arasından çıkmayı başaran Eskişehir'deki vaka sayısı geçen hafta 100 bin kişide 725, bugün açıklanan son verilere göre de 100 bin kişide 625 oldu.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889, Ankara'da 1003, İzmir'de 961 oldu. En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi ise hayatını kaybetti.