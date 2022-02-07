Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Ertük soğuk havalarda Mehmetçik üşümesin diye patik ördü. Kış mevsiminin çetin geçtiği Eskişehir’de görev yapan jandarma için 83 adet patiği, kendisine tahsis edilen özel araçla İl Jandarma Komutanlığı’na gelerek Mehmetçiğe elleriyle dağıttı.

"ONLAR OLMASA BİZ BURADA YAŞAMAYIZ"

Evinde sürekli ördüğü örgülerinin anlam kazanması için patikleri Mehmetçiğe bağışlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Geçen yıl mart ayından bu yana Mehmetçik için patik ören 4 çocuk ve 9 torun sahibi 83 yaşındaki Ayşe Ertürk şu ifadeleri kullandı:

“Böyle internette gördüm, hoşuma gitti. Dedim ki, ‘Nasıl olsa örgü örüyorum, ben neden yapmıyorum?’. Mesela ben yürüyorum, sana, ötekine veriyordum öyle kendimi avutuyordum. Daha güzel bir şey yapayım dedim. Torunumdan beni, ipleri alacağımız yere götürmesini istedim, sağ olsun o götürdü, getirdi. İpleri aldık, ondan sonra başladım. Geçen sene Mart sonundan beri uğraşıyorum. Allah onlara zeval vermesin. Onlar olmasa biz burada yaşayamayız. Allah onlara uzun ömür versin, ayaklarına taş dokundurmasın.”

88 yaşındaki Halime Nine, Mehmetçik için yün çorap ördü Kütahya’da yaşayan Halime Altan, kendi elleriyle ördüğü yün çorapları jandarmaya teslim etti. Çoraplar, doğuda görev yapan askerlere gönderilecek.