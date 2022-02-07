Türkiye Gazetesi

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Hasan Dağ, kahvaltı esnasında boğazına kaçan marmelat nedeniyle mutfakta yere yığıldı. Durumu fark eden eşi Fatma Dağ hemen komşularına haber verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan hasta yakınları, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. 112 personeli Selcan İşli, panik halinde durumu anlatmaya çalışan hasta yakınlarından, Hasan Dağ'ın bulunduğu odaya giderek verdiği talimatları yerine getirmelerini istedi.

TALİMATLAR HAYAT KURTARDI

Telefondaki kişiye hastanın arkasına geçip, elini yumruk yaparak midesinin altına koymasını isteyen 112 görevlisi İşli, hastayı eğerek midesine basınç yapılıp, aynı zamanda sırtına güçlüce vurularak bastırılmasını istedi. "Heimlich manevrası" tekniği ile boğazındaki cisim çıkan hasta nefes almaya başlayarak hayata tutundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından hasta, Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir hayatı kurtarmak için saniyelerle yarışan kahraman sağlık çalışanı Selcan İşli, o an ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.



Heimlich manevrası ile hayata tutunan Hasan Dağ, "Yere düştüğümde kendimdeydim ama nefesim kesilince kendimden geçer gibi oldum" dedi.

"BU TÜR VAKALARDA ÇOK FAZLA VAKTİMİZ YOK"

Çağrı geldikten sonra ekranda hastanın nefes borusunun tıkalı olduğunu görünce hemen harekete geçtiğini dile getiren 112 personeli Selcan İşli, "Hastanın çok fazla vakti olmadığı için hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Aklıma hemen Heimlich manevrası geldi. Telefonla görüşme devam ederken belirtilen adrese de 112 sağlık ekibini yönlendirdik. Ben de bir an önce hastaya ulaşmayı hedefledim" dedi.

"Telefonda ilk ihbarı veren kişiden hastanın yanına girmesini istedim" diyen İşli, "Hastanın yanındaki kişiye telefonu verdi. Oradaki beyefendiye hemen telefonun hoparlörünü açıp yanına koymasını, hastanın arkasına geçerek elini yumruk yapıp Heimlich manevrasını uygulamasını söyledim. Bu tür vakalarda çok fazla vaktimiz yok. Amacım ekip gitmeden hastanın hava yolunu açmaktı. Hasta yakını da çok uyumluydu. İşimiz rast gitti çok şükür. Hastanın yanındaki kişinin yaptığı Heimlich manevrası ile hastanın soluk barısı açıldı. Nefes almaya başladı" ifadelerini kullandı.

"O HEYECANI KELİMELERLE ANLATAMAM"

Telefonla yönlendirme yaparken yaşadığı heyecanı ifade eden İşli, "Hastaya müdahale yapılan süreçte yaşananları anlatmak mümkün değil. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarıştığınız bir zamanda yaşadığım o heyecan ve terlemeyi kelimelerle ifade edemiyorum. Hastanın soluk borusunun açılıp nefes aldığını öğrendikten sonra inanılmaz bir rahatlama hissettim. Çok şükür hasta sağ salim hayata döndü" ifadelerini kullandı.

"BOĞAZIM TIKANDI, YERE DÜŞTÜM"

Heimlich manevrası ile hayata tutunan Hasan Dağ, "Mutfağa girdim, masanın üzerindeki yiyecekten bir sefer yedim, boğazım tıkandı. Yere düştüğümde kendimdeydim ama nefesim kesilince kendimden geçer gibi oldum. Komşuların geldiğinin farkındayım ama nefes alamıyordum. Sonra ambulans geldi hastaneye gittim, gerekli müdahale yapıldı. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

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