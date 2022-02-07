Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde acı bir kaza yaşandı. Nail Tozan'ın kullandığı otomobil, Kaldırımbaşı köyünden Karabiga Kavşağı'na çıkan Mehmet Yılmaz´ın sürdüğü araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, buradaki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nail T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Boğazın iki yakası birleşecek! 1915 Çanakkale Boğazı Köprüsü'nde sona yaklaşıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son düzlüğe gelindi. Marmara’yı Ege’ye bağlayacak olan köprü ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak. “Simgelerin köprüsü” olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsünün üzerinde Seyit Onbaşı mermi figürleri yer alacak.



Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de petrol istasyonundan yola çıkan bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.