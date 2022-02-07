Türkiye Gazetesi

Düzce'de dere kenarında oynayan çocuklar bir ceset buldu. Aziziye Mahallesi'nde Bağdat Camii arkasında Asar Deresi kenarında oynayan çocuklar dere içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu ailelerine bildirdi. Aileler de sağlık ekiplerine haber verdi.

ERKEK CESEDİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirleyince bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

"TÜYLERİ GÖRÜNCE CESET OLDUĞUNU ANLADIK"

Tesadüfen cesedi dere içerisinde gören çocuklardan Yusuf Y., "Tuvaletimi yapmaya geldim buraya. Burası bizim mekanımız sayılır. Her gün gelip yüzüyorduk. Dere yatağı içerisinde tesadüfen cesedi gördük. Biz ilk başta manken sandık. Tüylerini görünce manken olmadığını anladık. Sonra hemen ailemin yanına gidip durumu anlattım. Polisi aradılar. Ambulans ve ekipler buraya geldi. Şu anda çıkartmaya çalışıyorlar. Tesadüfen görmüş olduk" dedi.

Kuş avlamak için çatıya çıktı, cesetle karşılaştı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, tatil sitesi içerisindeki metruk binada kimliği belirsiz ceset bulundu. Sitede kuş avladığını belirten genç tarafından bulunan çürümüş haldeki cesedin yanında tüfek olduğu öğrenildi.

10 yıldır park halindeydi: Yanan araçtan ceset çıktı Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 10 yıldır aynı yerde park halinde bulunan araç yandı. Alevlere teslim olan otomobili söndürme çalışmaları esnasında araç içinde kimliği belli olmayan erkek cesedine rastlandı.