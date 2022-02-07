Türkiye Gazetesi

Bergama'da uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay sabah saat 08.15 sıralarında Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Kaçmaz (55) ile bağımlı olduğu öne sürülen oğlu B.K. (28) arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Hüseyin Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, durum çevre sakinleri tarafından ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, genç polis ekiplerince gözaltına alındı. Hüseyin Kaçmaz'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, B.K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Babasını bıçaklayarak öldürmüştü, tutuklandı ​Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.



Bursa'da evlat dehşeti! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Bursa’da kan donduran bir olay yaşandı, 33 yaşındaki şahıs, evde tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil evlat ise polis tarafından gözaltına alındı.