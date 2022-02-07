Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan bir adam, kestiği ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın feci kazada hayatını kaybettiğini belirledi.

ODUN İHTİYACINI KARŞILAYACAKTI

Olay, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odun ihtiyacını karşılamak için ağaç kesen Mehmet Kalem'in (68) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Kalem'in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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