Kırşehir'de dere kenarında bir erkek cesedi bulundu. Özbağ beldesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, Bayram S. (51) adlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şahsın cenazesi, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Oyun oynarken ceset buldular Düzce’de dere kenarında oyun oynayan çocuklar gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadılar.
10 yıldır park halindeydi: Yanan araçtan ceset çıktı Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 10 yıldır aynı yerde park halinde bulunan araç yandı. Alevlere teslim olan otomobili söndürme çalışmaları esnasında araç içinde kimliği belli olmayan erkek cesedine rastlandı.
51 yaşındaki adamın cesedi dere kenarında bulundu
Kırşehir'in Özbağ beldesinde dere kenarında hareketsiz bir halde yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler cesedin 51 yaşındaki Bayram S.'ye ait olduğunu tespit etti.
Kırşehir'de dere kenarında bir erkek cesedi bulundu. Özbağ beldesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, Bayram S. (51) adlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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