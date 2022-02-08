Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Yardım ve destek vaadiyle insanları dolandıran kişi ve sitelerin sayısı her geçen gün çoğalıyor. Pandemiyi fırsat bilen sahtekârlar, insanları maddi ve manevi zarara uğratıyor. İnternette yüzlerce şikâyete konu olan ‘umutverir.com’ adındaki site de bunlardan biri... Bu illegal yapı, “Maddi yardıma ihtiyacınız var mı?” diye cep telefonunuza mesaj atıyor. Şayet bu yardımdan faydalanmak isterseniz, mesajdaki linke tıklayıp internet sitesine yönlendiriliyorsunuz. Burada dolduracağınız form ile adres, TC kimlik ve IBAN numarası gibi kritik önem taşıyan bilgilerinizi alıyorlar. Kayıt işlemi için de 10 TL ile 100 TL arasında bir ücret istiyorlar. Ancak asıl tehlike kayıt ücreti değil, alınan bilgilerin nerede kullanıldığı... Bu işlemler sonrası telefonunuza “Yardım talebiniz oluşturuldu. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir” şeklinde mesaj geliyor ama bir daha dönen yok. Hatta iletişime geçtiğiniz numara sizi engelliyor, site içinde herhangi bir iletişim bilgisi bulunmaması sebebiyle de bir yetkiliye ulaşamıyorsunuz.

HALA DEVAM EDENLER VAR

Yalnızca bir site için bu yönde 200’den fazla şikâyet var. Bir grup tarafından yönetildiği açıkça ortada olan bu yapının, aynı sistem üzerine işleyen birçok internet sitesi daha bulunuyor. ‘İstanbuldernegi.com’ aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ederken ‘vakifyardim.com’ ve ‘destekeli.com’ ifşa olunca kapatıldı. Bu sistemle yapılan vurgunun ne kadar olduğu bilinmezken Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, valilik izni olmadan yardım toplanıp dağıtılamayacağını söyledi. Altun, şunları dedi: Bedava peynir fare kapanında olur. Yardım derneği adı altında size mesaj ile ulaşan kurum veya siteleri mutlaka valilikten teyit edin ya da en basit olarak internetten araştırın. Kişisel verilere artık ulaşmak çok kolay... Binlerce kişinin telefon numarasını ücret karşılığında satıyorlar. Bu bilgileri ağırlıklı olarak kargo şirketlerinden veya çevrimiçi alışveriş sitelerinden el atından alıyorlar. Sonra size bu tür mesajlar çekiliyor. Bilgilerinizle her türlü işlemi gerçekleştirebilirler. Bir para transfer şirketinden adınıza hesap açıp sizi illegal bahis zincirine bulaştırıyorlar. Ayrıca sahte ehliyet veya pasaport yapıyorlar. Üzerinize şirket dahi kurabilirler. Unutmamak gerekir ki, kişisel verileri kaybetmek, para kaybetmekten daha tehlikeli.

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