Türkiye Gazetesi

Marmara'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsü'nün (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İstanbul Deniz Otobüsü'nün (İDO) internet sitesinden yapılan açıklamada da 07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ile 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bilgisi verildi.

Meteoroloji'den 3 kente kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine ise çığ tehlikesi bulunuyor.