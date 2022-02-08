Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışların gün içerisinde şiddetini arttıracağı duyuruldu. Çarşamba gününe kadar süreceği tahmin edilen fırtına için 55 ile sarı ve turuncu kod uyarısı yapan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesine turuncu kod uyarısında bulundu.

55 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına konusunda uyardı. Rüzgarın etkili olacağı Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre fırtınanın saatteki hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN AĞAÇ DEVRİLMELERİNE KARŞI UYARI

Meteoroloji "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün konuyla ilgili bir uyarı yapmıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.