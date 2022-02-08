Türkiye Gazetesi

Adana’da Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana gelen olayda kızı ile gezdikten sonra evinin önüne gelen Kaya Erkara otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Kaya Erkara’nın hayatını kaybettiği 6 yaşındaki kızının da bacağından yaralandığı belirlendi.

“ÖLÜM HER ŞEYİ EŞİT YAPAR” PAYLAŞIMI

Küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni de incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen polis ekipleri, tabanca kullanan şüphelilerin 20'den fazla mermi sıktıktan sonra kaçtığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kentte büfe işlettiği öğrenilen ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Kaya Erkara’nın kullandığı bir sosyal medya hesabında profiline yazdığı “Ölüm her şeyi eşit yapar” notu dikkat çekti.

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