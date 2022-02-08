Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki günlerde yurt genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, Balkanlardan yurda giriş yaptı. Tekirdağ'da etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla beraber, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul-Çanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için çalışma başlattı.

Kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

AYDOS TEPESİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarıların ardından İstanbul'da ilçe merkezlerinde sağanak yağış etkili olurken Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Tepesi’nde ise kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla beraber ormanlık alanda ağaçların ve Aydos Tepesi'ne yakın yerleşim alanlarda evlerin çatıları karla kaplanmaya başladı. Aydos Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçe merkezlerinde yağmurun etkili olduğu görüldü.

Kar yağışının önünümüzdeki saatlerde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteorolojiden 55 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı (8 Şubat 2022) Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent sarı kodlu uyarıda bulundu.