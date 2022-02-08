Türkiye Gazetesi

Sivas'ta yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, çoban bulamamaktan şikayetçi. Daha çok Afganların çalıştığı bölgede artık 5 bin lira maaşla bile çoban bulunamıyor. Merkeze bağlı Karayün köyünde yaşayan ve geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağlayan Hasan Tunçbaş da çoban bulamamaktan şikayetçi.

Çobanların başka yetiştiriciler tarafından yüksek teklifler alınca hayvanları bırakıp gittiğini söyleyen Tunçbaş, 200 tane koyuna bakması için 5 bin liraya çoban bulamadığını söyledi. Öte yandan, senenin ilk kuzularının dünyaya gelmesi yüzleri biraz olsun güldürdü. 24 saat sürünün başında durmak zorunda kalan Tunçbaş, sürecin 40 gün daha devam edeceğini belirtti.

Sivas'ta sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulmakta zorlanıyor

ÇOBANLAR KIYMETE BİNDİ

Çoban bulamadığı için 200 tane hayvanına tek başına baktığını belirten Tunçbaş, "2022’nin kuzuları 5-10 gündür doğmaya başladı. Şu anda kuzulama devam ediyor. Geceleri kalkıp hayvanları kuzulatıyoruz. İçerisinden hiç çıkmıyoruz. 1 ay- 40 günlük bir sürede doğumlar devam edecek" dedi.

"Çoban sıkıntımız çok, bulamıyoruz" diyen Tunçbaş, "Afganlılar var. Geçen sene 2500-3000 lira arasında çalışan çobanlar şu anda 4 bin ila 5 bin arasında gelip hayvanları yaymıyorlar. Çok sıkıntılı ve mağdur durumdayız. Afgan çobanlar daha yüksek fiyat veren oldu mu bırakıp gidiyorlar. Diyelim ben burada 3500 lira verdiğim bir çoban başka bir yerden 200 lira fazla teklif aldığı zaman direk bırakıp gidiyorlar. O da çiftçinin mağdur olmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Şu anda 200 tane hayvana tek başına baktığını belirten Tunçbaş, "Yaz geliyor, Nisan ayında çoban tutmam lazım. 4500-5000 lirayı gözden çıkarmam lazım. Ama yine de bulamıyoruz, gelen 1 ay durup geri gidiyor" dedi.

Çobanların düellosu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Konya'da iki çoban "koyunları burada ben otlatacağım" diye kavga etti. Bıçakların çekildiği olayda biri öldü, biri yaralandı.

Koyun otlatan çoban boş arazide dehşeti yaşadı Konya’da bir çoban tarafından boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldüğü belirlenen erkek cesedi buldu.