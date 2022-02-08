Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde yürek sızlatan bir iş kazası meydana geldi. Boru döşenmesi sırasında üzerine kepçe düşen Birol Doğan ezilerek öldü. Ezilerek hayatını kaybeden Birol Doğan'ın cansız bedeni olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TİKTOK'TA PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU

Renkli kişiliği olan Doğan'ın, hem çalıştığı inşaatlarda hem de özel hayatından bir çok görüntüyü sosyal medya hesabı olan Tiktok'ta paylaştığı ortaya çıktı.

Ankara'da boru döşeme işi esnasında üzerine kepçe düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Birol Doğan, memleketi Çorum'da toprağa verildi. İşçiden geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

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