Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde 42 yaşındaki ilkokul öğretmeni okula gelmeyince okul müdürü durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, öğretmenin yatak odasında tavana asılı cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk müdahalede öğretmenin öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemenin ardından 20 yıllık sınıf öğretmenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ÇİVİ ÇAKMA SESLERİ DUYULDU

Akşam saatlerinde çivi çakma seslerini duyduğunu ve olayı duyduğunda şok olduğunu anlatan öğretmenin 10 yıllık komşusu Nuran Cengiz, “Yaklaşık 10 senedir benim komşum. Akşam sesler duydum, sabah duyunca şok oldum. Aktif birisiydi, çok iyi birisiydi, kimseye zararı olmayan birisiydi. Bir de onunla hemşeriyiz, sorarım ederim hemşerimi nasılsın, iyi misin? Duyduğuma göre tavana çengel takmış, çünkü asılacak bir yer yok. Saat gece 22.30 gibi ses geldi, demek ki o arada çengeli taktı. Herhangi bir sorunu yoktu. Bana önceden öteberi verdi, abla bunlar bana lazım değil dedi” diye konuştu.

Paylaştığı video nedeniyle görev yeri değişen Dilara öğretmenle ilgili MEB'den açıklama Sosyal medyada öğrencisinin doğum günü videosunu paylaştıktan sonra görevine son verilen Dilara öğretmenle ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kurum, Dilara Kuş'un ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirilmesinin planlandığını açıkladı.