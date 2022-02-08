Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesinde meydana gelen olayda iddiaya göre evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçiren kadın kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya devam etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.