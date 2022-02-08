Türkiye Gazetesi

Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı yer yer adeta kartpostalları andıran görüntüler ortaya çıkarıyor. Kahramanmaraş'ta Uludaz Yaylası (Çimen Dağı) zirvesindeki yangın gözetleme kulesi kar yağışı nedeniyle adeta kar kulesine döndü.

Kulenin yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı çekilen fotoğrafları ise ilgiyle karşılanıyor.

Kahramanmaraş'ta yangın kulesi yoğun kar nedeniyle kar kulesine döndü.

'ÇIKAN MANZARA GÖRÜLMEYE DEĞER'

Zorlu bir tırmanışın ardından gözetleme kulesine ulaştığını söyleyen dağcı Soner Yalçın, "Uludaz Yaylası Çimen Dağı zirvesindeki yangın gözetleme kulesinin kış ve yaz aynı kadrajdan çekimini yaptım. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Ortaya çıkan manzara görülmeye değerdi" dedi.

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