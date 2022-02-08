Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarak Mahallesinde Kızılırmak Caddesinde bir çağrı merkezinde meydana gelen olayda gece yarısı açık olan üst kattaki kapıdan çatıya çıkan şüpheli, Hakan Düzgünkaya’ın iş yerine girdi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika içeride kalan şüpheli masadaki onlarca bilgisayara ve telefona dokunmayarak gözünü musluklara dikti. İş yerindeki tüm muslukları söken şüpheli o sırada da karnını doyurdu. Askıda bir çalışanın ceketini giyip iş yerinden ayrılan şüphelinin iş yerinden çıktığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

“HIRSIZTAN İŞ SAHİBİNE NOT”

Şüpheli, patronun odasına ise “Patron ağabey kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et ağabeylerin gülü' yazılı not bıraktı. Yaklaşık 4 bin TL değerinde eşyası çalınan Düzgünkaya, bırakılan not karşısında şikayetçi olmak istemese de çevresinin baskısı ile şahıstan şikayetçi oldu. Düzgünkaya, hırsız yakalanırsa onu doğru yola çevirmeye çalışacağını hatta iş bile verebileceğini belirtti.

“ŞAKA SANDIM”

Alman Çağrı Merkezi işleten Hakan Düzgünkaya, sabah iş yerini açan kadın personelinin telefonla kendisini arayarak, "Hakan bey musluklarımız yok" dediğini anlatan Düzgünkaya,“Uyuyordum, ben de şaka olarak algıladım. Ofisteki masamın üzerine not bırakılmış. İş yerindeki tüm muslukları götürmüş. Buzdolabından kahvaltı malzemelerini sonra keser, elektrikli ocak, bıçakları almış. Çok büyük bir şey değil aslında. Bir de personelimiz ceketi vardı onu da götürmüş. Sonra iş yerinin kapısından çıkıp gidiyor” dedi.

“BİLGİSAYARLARA DOKUNMAMIŞ”

Yaklaşık zararının en fazla 4 bin TL olduğunu kaydeden Düzgünkaya, “Burada bir sürü bilgisayar falan vardı, onlara dokunmamış. O nedenle şikayetçi de olmayacaktım. Şikayetçi olmazsam çevremden hırsızın yine gelebileceğini söylediler. Baktı sorun olmuyor, bir dahaki gelişinde bilgisayarlar da gider diye düşündüm. Hemen önlemimi aldım, alarm taktırdım. Bir dahaki girişinde gidebilir. Hırsızın bilgisayarları götürmemesine şaşırdım. Beni telefonla arayanlar oluyor, iş yerime hırsız girdiğini ve muslukları çaldığını söyleyince hepsi gülmeye başlıyor. Çünkü gülünecek bir durum içindeyiz” ifadelerini kullandı.

İŞ YERİNE GİREN HIRSIZA İŞ TEKLİFİNDE BULUNDU

Hırsıza da seslenen Hakan Düzgünya, “Açın yanındayız, gel iste verelim. Ama böyle bir şey yapmak ne bizim insanlığımıza yakışır ne de sana faydası olur. Hırsız yakalanırsa ona yol gösteririz, belki bir iş veririz. Yardımcı oluruz, ekmek veririz. Buyursun gelsin, biz her sabah burada kahvaltı yapıyoruz, bir tabak daha koyarız. Sorun mu olur bu? Kimseden ekmeğimizi sakınmayız, paylaşmayı severiz. Arkadaşımız 1 saat 40 dakika içeride kalıyor, hiç acelesi yok. O derece rahat” diye konuştu.

Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda erkek cesedi bulunmuştu: 2'si polis 7 kişi tutuklandı Beylikdüzü’nde cesedi bulunan Murat Kartal’ın polisler tarafından kelepçe takılarak infaz timine teslim edildiği ve diri diri gömüldüğü belirlendi.