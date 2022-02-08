Türkiye Gazetesi

Elazığ'da Pertek Kalesi'ni kuşbakışı gören Karataş köyü, yaşanan göçler yüzünden hayalet köy haline geldi. Eski yıllarda yüzlerce insanın yaşadığı köyün nüfusu son TÜİK verilere göre 39’a kadar indi. Köyde şimdilerde ise 7 erkek ve 2 kadından oluşan toplam 9 kişi yaşıyor.

Elazığ'ın Karataş köyünde yalnızca iki aile yaşıyor

OKUL VAR, ÇOCUK YOK

Geçmiş yıllarda nüfuslarının fazla olduğunu belirten Karataş Köyü Muhtarı Nadir Yılmaz, "Köyümüz son TÜİK verilerine göre nüfusu en az olan köy olarak açıklandı. Çalışma şartları nedeniyle göç vermek zorunda kaldık. Önceki yıllarda köyümüz kalabalıktı, nüfusu çoktu. Biz burada köyümüzü yaşatmaya ve şenlendirmeye çalışıyoruz. Komşularıma, arkadaşlarıma sesleniyorum köylerini harap etmesinler, köylerini hiçe saymasınlar, gelsinler imar etsinler" dedi.

Şu anda köy nüfusunun 39 kişi olduğunu ancak 9 kişinin yaşadığını belirten Yılmaz, "5 kişi benim ailem, 4 kişi de başka bir aile var. Yazın nüfusumuz biraz daha fazla oluyor. Bazen 40 veya 50 kişiye kadar çıkıyor. Ben 55 yaşındayım, geçmiş yıllara gidiyorum, eskiyi yâd ediyorum. Çocuk sesleri, bağırtı çağırtı, hayvan sesleri durmazdı. Şimdi ise hiç kimse yok, bir tek benim ailem ve arkadaşımın ailesi var. Köyde okul var, okula gidecek çocuk yok. Köyde en küçük kişi 20 yaşında. İsterdim ki benim köyüm 39 değil de 109 olsun ama malum nedenlerden dolayı köyümüz göç vermek zorunda kaldı. Hayvancılık yapıyoruz, o diğer arkadaşa gidiyoruz hasbihal etmeye o bize geliyor günümüz öyle geçiyor" şeklinde konuştu.

"KALABALIK OLSA DAHA GÜZEL OLURDU"

Köy sakinlerinden Semihe Yılmaz ise "Köyümüz eskiden kalabalıktı, okulumuz vardı. Evlenip şehre göç edenler oldu. Şimdilerde köyde yaşlılar kaldı, onlar da sadece yazın geliyor. Kış şartları zor olduğu için köyde duramıyorlar. Ama yaz için köy hayatı çok güzel. Bu köyde 9 kişi yaşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. İşlerimizi hallediyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Köy hayatı gerçekten çok güzel, herkesin köylerine gelmesini isterim. Köyümüz kalabalık olsa daha güzel olurdu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de nüfusun yüzde 6.8'i köyde yaşıyor Türkiye'de nüfusun yüzde 6.8'i köylerde yaşarken geri kalan yüzde 93,2'si il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor.

Türkiye’nin doktor fabrikası! 350 nüfuslu köyden 120 doktor çıktı Sivas’ın 350 nüfuslu Kolluca Köyü adeta Türkiye’nin doktor fabrikası. Köyden 120 doktor çıkarak Türkiye’nin en çok doktor çıkaran köyü oldu. Köydeki bu başarıya en büyük katkıyı ise Cahit Gümüşer verdi. Kolluca Köyünde dünyaya gelen Cahit Gümüşer, 44 yıl önce annesinin isteği ve arzusuyla okuyup, köyden doktor olarak çıkan ilk kişi oldu. Gümüşer’in bu başarısının ardından köydeki diğer aileler de, “Benim çocuğumun ne eksiği var” diyerek çocuklarını tıp okumaya teşvik ettiler.