Türkiye Gazetesi

Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için inşa edilen gizli geçitlerle dolu Tokat Kalesi’yle ilgili yeni bir gizem gün yüzüne çıktı. Osmanlı Devleti döneminde Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor. Sarp kayalıklar üzerinde inşa edilen kaledeki insan yüzü silueti kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor. Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.

GECELERİ İNSAN SİLUETİ ORTAYA ÇIKACAK

Yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edilen kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak” dedi. Kaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler de oldu.

Tokat'ta feci kaza: Yaralanan 23 kişi camlardan dışarı çıkarıldı Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen otobüs refüje çarparak durdu ve ardından devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar camlarda çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.