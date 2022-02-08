Sincan-Malıköy yolunda T.Y.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçtaki Y.D. ve O.Y. ise yaralandı.
Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Üniversite öğrenciis olduğu öğrenilen sürücü hayatını kaybederken araçtaki iki kişi yaralandı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Anadolu OSB Başkent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu öğrenilen sürücünün cansız bedeni 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler iki kişinin yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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