Türkiye Gazetesi

Eskişehir'e bağlı Emek Mahallesi, Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A'ya (32) sokak ortasında şiddet uygulamaya başladı. Yoldan geçen Hüseyin Ş. (18) araya girmek istedi. Öfkelenen Abdulkadir A, karısı, kızı ve Hüseyin Ş'yi bıçakladı. Bu sırada olay yerinde bulunan 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, Abdulkadir A'ya müdahale etti. Çıkan arbedede Abdulkadir A. sırtından bıçaklandı. Dört yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Shanaz N. ile babası Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



"TOLGA ÇIKACAK"

Polis tarafından gözaltına alınan Daşkıran ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının avukatı Muhammet Serkan İleli, müvekkili ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek "Tolga 'Abi keşke dokunmasaydım. Orada annemi gördüm. Sanki anneme birisi şiddet uyguluyormuş gibi hissettim. Müdahale etmeyip evime gitseydim. Bu olayla hiç karşılaşmayacaktım' dedi. Kendisi çok üzgün. Sürecin takipçisiyiz. Tolga çıkacak ve ailesiyle tekrardan buluşacak" diye konuştu.



"BENİM OĞLUM SUÇLUYU YAKALADI"

Cezaevine giren gencin annesi Nazire Kurt da "Benim oğlum hiçbir zaman kadına şiddet gösterilsin istemezdi. Her zaman kadına şiddete karşı bir insandı. İki kadının hayatını kurtarmak için olaya müdahil oluyor. Kim olsa aynısını yapar. Oğlumun asker olma hayali vardı. Şimdi bütün hayalleri yıkıldı. 'Oğlum sen karıncayı incitmezsin' dedim. ‘Anne kadını öyle görünce dayanamadım’ diye cevap verdi. Benim çocuğum suçlu değil, suçluyu yakaladı. Kaçmasın diye müdahale etti" şeklinde konuştu.



"'DUR' DEDİK, DURMADI"

Yaralı Hüseyin Ş. ise "Ben ve yanımda bulunan iki arkadaşımız Tolga ile buluştuk. Bu sırada bir erkeğin yerde bulunan kadını bıçakladığını gördük. Oraya doğru koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Kavgayı ayırmaya çalıştık. Abdulkadir A. beni ayağımdan bıçakla yaraladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.



Kadir Şeker'den "Bugün yine olsa yapar mıydın?" sorusuna dikkat çeken cevap Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi. Kamuoyu ve hukukçuları ikiye bölen tartışmalı cinayet davasını, Türkiye Gazetesi Muhabiri Mahmut Özay, Şeker'in avukatı olan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ile görüştü.

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