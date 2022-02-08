Türkiye Gazetesi

Çorum Sungurlu'da her yıl belli aralıklarda ortaya çıkan gizemli hayırsever yeniden orta çıkıp durumu olmayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Söz konusu hayırsever bu defa 5 mahalle bakkalına borcu olan 54 vatandaşın 38 bin 900 liralık veresiye borcunu ödedi.

"UZUN YILLAR BORCU OLANLAR VARDI"

İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu. Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "Uzun yıllar borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun, dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu.

Gurbetçi hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın aldı Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir bakkalın veresiye defterini satın alarak, vatandaşların yaklaşık 6 bin liralık borcunu sildirdi.

Zimem geleneğiyle 5 milyon 200 bin TL’lik veresiye borcu kapatıldı Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hayırseverlerin desteğiyle uygulanan zimem geleneğiyle 400 bakkal ve 120 pide fırınındaki veresiye defterleri satın alınarak, 29 bin 500 ailenin borcu ödendi. Toplam 5 milyon 200 bin TL’lik veresiye borcu kapatıldı.

Tüm şehir onu merak ediyor...Bir anda çıktı bütün veresiye defterlerini kapattı Bursa'da Ramazan ayı ile birlikte güzel bir dayanışma örneği ortaya çıktı. Gizemli bir hayırsever Ramazanı şerifin ilk günü iki mahalledeki tüm bakkalların ve eczanelerin veresiye defterlerini kapattı. Borçları ödenen aileler hayır dua ederken, Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, "Bir hayırsever mahallemizdeki onlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Allah böyle hayır sahiplerinin sayısını artırsın" dedi.