Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış ve sel uyarısının ardından Tekirdağ, sağnağa teslim oldu. Ergene Nehri'nin arnından Çorlu Deresi de taştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, "Derenin su seviyesi normale dönene kadar araç ve yaya trafiğini bu köprüden sağlayamayız." dedi.

TAŞÇI: ŞU ANDA HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi taştı. Sağlık Mahallesi ile Sarılar Mahallesi'ni birbirine bağlayan Çorlu Deresi köprüsü, derenin taşması sonucu sular altında kaldı. Köprü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, bölgede son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Çorlu Deresi'nde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Şu anda önemli herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Taşçı, "Derenin su seviyesi normale dönene kadar araç ve yaya trafiğini bu köprüden sağlayamayız. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi artan Ergene Nehri, yatağından çıkarak tarım alanlarına yayıldı. Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artarak dün 200 metreküp/saniyeye kadar ulaşmıştı. DSİ'nin "sarı alarm" ikaz durumu verdiği nehrin debisi son ölçümde 170 metreküp/saniyeye kadar geriledi. Taşkın nedeniyle binlerce dönüm çeltik arazisi su altında kaldı.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Taşkın suyunun ekili olmayan çeltik arazilerine yayıldığını ve sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an önemli bir durum yok. Nehrin yatağından çıkması nedeniyle çeltik arazileri su altında kaldı, bir evi su bastı. Evdeki vatandaşlar tahliye edildi, her hangi bir sıkıntı yok. Malkara ilçesi ve Harmanlı köyü arasında daha önce yıkılan bir köprü vardı. Bölgede suyun yükselmesi söz konusu. Orada küçük bir sıkıntı var. Onun dışında kar yağışı devam ediyor. Gerekli tedbirler alındı. Tüm olumsuzluklara anında müdahale ediliyor."

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