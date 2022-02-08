Türkiye Gazetesi

Erzincan Dörtyol Meydanı'nda “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı.

SUCUK EKMEK İZDİHAMA SEBEP OLDU

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, “Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu” ifadelerine yer verdi.



Bedava döner, koronayı unutturdu! Maltepe'de bedava dağıtılan dönerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Fırsat çadırında dağıtılan döneri alabilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar havadan görüntülendi.



