Edremit'te meydana gelen kazada kanal açıcı kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Feci olay Yolören Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ü.N. (35) idaresindeki 10 V 8323 plakalı kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Narin isimli yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.
Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen feci kazada kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
75 yaşındaki kadın kanal açıcının altında can verdi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde feci bir kaza yaşandı. 75 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın kanal açıcı kamyonun altında kalarak can verdi.
Edremit'te meydana gelen kazada kanal açıcı kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Feci olay Yolören Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ü.N. (35) idaresindeki 10 V 8323 plakalı kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Narin isimli yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.
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