Edremit'te meydana gelen kazada kanal açıcı kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Feci olay Yolören Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ü.N. (35) idaresindeki 10 V 8323 plakalı kanal açıcı kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi Gülsüm Narin isimli yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü gözaltına alındı.

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen feci kazada kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.