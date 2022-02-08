Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti. O esnada eşiyle birlikte zehirlenen koca ise hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN EŞİN DURUMU AĞIR

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Süllü Ünsal ve 57 yaşındaki eşi Nurgül Ünsal, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi. Uzun süre Ünsal çiftine ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Nurgül Ünsal’ın gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Süllü Ünsal’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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