Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar etkili olacak. İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları üzerinden ise bir açıklama gelmedi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."

İDO sefer iptalleri:

Yalova-Pendik-07:00

Kadıköy-Bursa-07:06

Bursa-Kabataş-07:30

Bandırma-Kadıköy-07:45

Pendik-Yalova-08:00

Yalova-Pendik-09:00

Pendik-Yalova-10:00

Bursa-Kabataş-10:30

Yalova-Pendik-11:00

Kadıköy-Bursa-11:35

Pendik-Yalova-12:00

Kabataş-Bursa-13:15

Yalova-Pendik-14:00

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

BUDO seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi Bursa Deniz Otobüsleri'nin yarınki bazı seferleri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.