Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi'nde yaşayan T.E., akşam evine dönerken kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı.
EVİNE GİDERKEN DEHŞETİ YAŞADI
Mahalle sakinleri köpeklere müdahale etmeye çalışırken, saldırgan köpekler uzun süre yaraladıkları T.E.'nin başında bekledi.
Mahalle sakinleri köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, yaşanan dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Yaralı T.E. ise mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin T.E.yi bacaklarından ısırarak yaraladığı görüldü.
Mahalle sakinleri, önlem almayan Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.
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