Türkiye Gazetesi

Evli ve 2 çocuk annesi Havva Gürle 40 yaşında iken göğsünde başlayan ağrı nedeniyle gittiği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yaptırdığı muayene ile akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığı ilerlemiş olsun Gürle tıbbi tedavisine başlarken yakınların tavsiyesi üzerine fitoterapiye de yöneldi. Eşi Osman Gürle ile birlikte Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde "Ege Lokman" olarak tanınan Şevki Güngör'ü ziyaret eden Havva Gürle, kendisine verilen bitkisel kürleri kullanmaya başladı. Moralini de yüksek tutmayı başararak Gürle, bitkisel kürlerin de yardımıyla her geçen gün kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl süren tedavilerin sonucunda kanser hastalığından tamamen kurtulmayı başardı.

“2 AY ÖMÜR BİÇTİLER”

Bugün 61 yaşında olan Havva Gürle mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Gürle, “Doktorum bana ilaç tedavisi uyguladı. Yaklaşık 6 ay kadar bu şekilde devam ettim fakat durumumda her hangi bir değişiklik yoktu. Daha sonra Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gittim. Burada yapılan kontrollerimde doktorlar hastalığımın çok ilerlediğini söylediler. Benimle ilgili çok umutlu konuşmuyorlardı. Hatta doktorlardan bir tanesi 'istersen tedavi vermeyelim evine gönderelim bu durumda iki aydan fazla yaşamazsın' demişti. Bunun üzerine ben hastaneden ayrıldım”

BİTKİSEL KÜRLER KULLANDI

“Kendime söz vermiştim, çocuklarım vardı, 'benim bu hastalığı yenmem lazım' diyordum. Durumumu öğrenen yakınlarım Kırkağaç'ta Ege Lokman olarak tanınan Şevki Güngör'den bahsettiler. Şevki Bey’in bitkisel ürünlerle ilgili çok sayıda hastayı iyileştirdiğini söylemişlerdi. Eşim Osman Bey'le birlikte Şevki Güngör’le görüşmek üzere Kırkağaç’a gittik. Bana bitkisel sular ve bitkisel çaylardan oluşan kür verdi. Yaklaşık 8 ay kullandım. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyordum. Son durumu ben de merak etmiştim. Yeniden hastanede tahliller yaptırdım. Çıkan sonuçları göstermek üzere hastaneye tekrar gittim. Bana 'iki ay anca yaşarsın' diyen doktor karşısında beni görünce çok şaşırdı. Bana ne kullandığımı sordu. Ben de bitkisel ürünler dedim. Bana ne kullandıysam devam etmemi söyledi. 'Hastalığı tamamen yenmişsin' dedi. Kanserden eser yoktu. Aradan 20 yıl geçti, sağlığım çok şükür yerinde" dedi.