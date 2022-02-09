Türkiye Gazetesi

Dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'da araçlar çalışmadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı.

Vatandaşlar otomobillerini başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabiliyor.

GECE -30 DERECE

Aracı çalışmayan Emin Keser, ’’Gece saatlerinde sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Gördüğünüz gibi sabah saatlerinde çalışmayan aracımızı takviye yaparak çalıştırabiliyoruz. Şubat ayındayız ama burada hayat durdu resmen’’ şeklinde konuştu.

Boraboy Gölü 50 cm buz tuttu Amasya’nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü, tamamen buz tuttu. Göl, 50 santimetreyi bulan buz tabakası ve yağan 1 metre karla birlikte de beyaza bürünerek adeta gözlerden kayboldu.

Yozgat'ta gölet buz tuttu Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi güzel görüntüler ortaya çıkardı.